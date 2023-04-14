Песков сообщил о планах Путина посетить пасхальное богослужение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин в субботу, 15 апреля, посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Завтра (15 апреля. – Прим. ред.) президент будет на пасхальном богослужении. Он будет в храме Христа Спасителя", – проинформировал представитель Кремля.

В честь праздника Пасхи в Москве продлят работу общественного транспорта. В Пасхальную ночь Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут перевозить пассажиров до 02:00. Более 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов будут работать для москвичей до 03:30.

Помимо этого, в период с 16 по 29 апреля на площадках у семи столичных храмов состоятся пасхальные концерты. Их организуют около храма Иконы Божией Матери "Живоносный источник" в Царицыне, Богоявленского кафедрального собора – в Елохове, храма Воскресения Словущего – на Успенском Вражке и других православных церквей.

Пасху в Москве также отметят на ВДНХ, в парках "Сокольники", "Северное Тушино", "Красная Пресня", "Митино" и на других природных территориях. Жители и гости столицы смогут принять участие в мастер-классах, посмотреть на выступления народных ансамблей и звонарей, а также посетить благотворительные ярмарки.



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