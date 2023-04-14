Аналитики рассказали, за какую сумму можно приобрести востребованные товары к Пасхе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россиянам назвали сумму, за которую можно купить яйца, творог и куличи в небольших магазинах у дома. Так, средняя цена за десяток яиц с 10 по 13 апреля составляла 81 рубль, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование АТОЛ.

По словам аналитиков, в Пасху 2022 года яйца стоили 95 рублей, а в неделю после праздника – 86 рублей. На сегодняшний день пасхальные куличи можно приобрести за 161 рубль.

В прошлом году куличи стоили около 134 рублей, однако цена росла по мере приближения Пасхи. Тогда за два дня до праздника она составляла 178 рублей, а за один день – 196 рублей. В день Пасхи кулич стоил уже 203 рубля.

Средняя стоимость 1 килограмма творога за год не поменялась, его можно купить за 129 рублей.

До этого иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал, что за несколько дней до Пасхи, в Страстную пятницу, вспоминаются страсти Христовы, его страдания и крестная гибель. Так, в течение суток с начала Страстной пятницы необходимо соблюдать полное голодание.

Ранее диетолог Елена Соломатина сообщила, что крашенные на Пасху яйца не следует хранить в очищенном и нарезанном виде, поскольку это может привести к быстрой порче продукта. Лучшим местом для хранения крашеных пасхальных яиц станет холодильник, указала она.

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