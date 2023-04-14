09:32Общество
Иеромонах рассказал, что и кому можно есть в Страстную пятницу
Фото: 123RF/godongphoto
За несколько дней до Пасхи, в Страстную пятницу, вспоминаются страсти Христовы, его страдания и крестная гибель. Об этом News.ru рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
Согласно типикону (религиозному закону. – Прим. ред.) в течение суток с начала Страстной пятницы необходимо соблюдать полное голодание. Для немощных, или неспособных к нагрузкам по состоянию здоровья, допускается употребление хлеба и воды.
"У нас так редко, кто постится, но типикон предполагает. Сутки голодать, ничего, кроме воды", – сообщил священнослужитель.
Помимо этого, иеромонах предупредил, что освещенные куличи и яйца нельзя есть в Великую субботу: в этот день все еще продолжается пост.
До этого стало известно, что крашенные на Пасху яйца лучше всего хранить в холодильнике. Таким образом продукт может остаться пригодным для приема в пищу на срок до трех недель. Хранить яйца не в холодильнике можно не более одного-двух дней.
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