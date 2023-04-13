Названо лучшее место для хранения крашеных яиц

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Крашеные на Пасху яйца не следует хранить в очищенном и нарезанном виде, поскольку это может привести к быстрой порче продукта. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

Лучшим местом для хранения крашенных пасхальных яиц станет холодильник. Там продукт питания может пролежать до трех недель.

"Так же как и вареные яйца, их можно хранить без холодильника, но не более одного-двух дней", – отметила диетолог.

Ранее Соломатина посоветовала не объедаться большим количеством яиц на Пасху. По ее словам, достаточно будет съесть одно-два яйца без вреда для здоровья.

Особенно диетолог призвала не передать людей, соблюдавших пост до праздника, поскольку после ограничений организму нужно заново привыкнуть к нормальному количеству пищи.



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