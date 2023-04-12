Мероприятия в честь Пасхи пройдут на ВДНХ с 14 по 16 апреля

Фото: пресс-служба ВДНХ

Насыщенная программа мероприятий в честь главного христианского праздника Пасхи состоится с 14 по 16 апреля на ВДНХ. Об этом сообщается на сайте выставки.

На мероприятиях можно будет посетить мастер-классы, игры, квест и другие события.

"С 14 по 16 апреля главная выставка страны подготовила для гостей насыщенную программу в рамках празднования Пасхи. Гостей ждут увлекательные мастер-классы, квест, эстафета и лотерея на площадках Музейного города и резидентов выставки", – говорится в сообщении.



Гости ВДНХ смогут испытать свою удачу в "яичной лотерее", стать участниками программы "Сказочная Карелия", обучиться росписи яиц и созданию пасхальных кукол.

Кроме того, у стен Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря 16 апреля состоится фестиваль "Пасхальный дар". Мероприятие пройдет в семи храмах.

Программой фестиваля предусмотрен конкурс росписи ростовых моделей пасхальных яиц, концерт колокольного звона, мастер-класс по звонарскому делу, реконструкции и мастер-классы народных промыслов.

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