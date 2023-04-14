08:00Общество
Врач объяснила, как выйти из поста без последствий для здоровья
Фото: depositphotos/lidante
Возвращаться к привычному рациону после соблюдения поста нужно поэтапно, начиная с нежирных продуктов и легкоусвояемого белка. Об этом Москве 24 рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Гузель Евстигнеева.
По ее словам, для тех, кто постился, обильное застолье на Пасху может закончиться болевым синдромом, а также развитием заболеваний ЖКТ или обострением уже существующих.
Это может привести, например, к воспалению желчного пузыря (холециститу) или поджелудочной железы (панкреатиту). А если заболевание уже есть, высок риск, что оно перейдет в острую форму, предупредила врач.
Самым сложным для переваривания пасхальным продуктом Евстигнеева назвала творожную пасху. Тем более если она сделана из жирного творога, сливок, сметаны и с добавлением орехов.
"Такой высокожировой продукт особенно опасен для тех, у кого есть камни в желчном пузыре, так как он является мощным провокатором сократительной активности органа", – отметила гастроэнтеролог.
При этом важно, чтобы термообработка продуктов была щадящей: приготовление на пару, варка, тушение, запекание. От обжаренных в масле блюд гастроэнтеролог посоветовала отказаться.
Также врач рекомендовала не готовить для праздничного стола тяжелые салаты с майонезом типа мимозы или оливье. Лучшим вариантом будут овощные нарезки или салаты, заправленные оливковым маслом, заключила эксперт.
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что панкреатит часто развивается из-за того, что человек после длительного поста наедается жирной пищей. Кроме этого, поджелудочную железу убивает злоупотребление алкоголем.
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