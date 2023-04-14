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Врач объяснила, как выйти из поста без последствий для здоровья

Фото: depositphotos/lidante

Возвращаться к привычному рациону после соблюдения поста нужно поэтапно, начиная с нежирных продуктов и легкоусвояемого белка. Об этом Москве 24 рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Гузель Евстигнеева.

По ее словам, для тех, кто постился, обильное застолье на Пасху может закончиться болевым синдромом, а также развитием заболеваний ЖКТ или обострением уже существующих.

За время поста наши ферментные системы, в частности поджелудочной железы и кишечника, отвыкли от белково-жировой нагрузки. Поэтому резко возвращаться к привычному рациону питания опасно.
Гузель Евстигнеева
гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук

Это может привести, например, к воспалению желчного пузыря (холециститу) или поджелудочной железы (панкреатиту). А если заболевание уже есть, высок риск, что оно перейдет в острую форму, предупредила врач.

Самым сложным для переваривания пасхальным продуктом Евстигнеева назвала творожную пасху. Тем более если она сделана из жирного творога, сливок, сметаны и с добавлением орехов.

"Такой высокожировой продукт особенно опасен для тех, у кого есть камни в желчном пузыре, так как он является мощным провокатором сократительной активности органа", – отметила гастроэнтеролог.

Начинать выход из поста лучше всего с легкоусвояемых белков. Это может быть нежирная рыба, морепродукты, курица или индейка. Плюс легкий гарнир из крупы или любых овощей.
Гузель Евстигнеева
гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук

При этом важно, чтобы термообработка продуктов была щадящей: приготовление на пару, варка, тушение, запекание. От обжаренных в масле блюд гастроэнтеролог посоветовала отказаться.

Также врач рекомендовала не готовить для праздничного стола тяжелые салаты с майонезом типа мимозы или оливье. Лучшим вариантом будут овощные нарезки или салаты, заправленные оливковым маслом, заключила эксперт.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что панкреатит часто развивается из-за того, что человек после длительного поста наедается жирной пищей. Кроме этого, поджелудочную железу убивает злоупотребление алкоголем.

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