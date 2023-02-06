В ФСО подтвердили задержание пытавшегося пройти к мавзолею мужчины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Федеральная служба охраны (ФСО) России подтвердила факт задержания мужчины, который предпринял попытку пройти к фасаду мавзолея. Об этом сообщает РИА Новости.

"Он гулял по Красной площади, попытался пройти к фасаду (мавзолея. – Прим. ред.), но был задержан до того, как ему это удалось", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он был доставлен в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что 42-летнего москвича, работающего сборщиком мебели, задержали на Красной площади возле мавзолея при попытке украсть тело Владимира Ленина.

Инцидент произошел около 00:00 6 февраля. Мужчина долго находился возле объекта, а затем попытался открыть входную дверь, за что моментально был задержан сотрудниками полиции.

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