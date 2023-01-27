Полиция задержала москвича, помывшего из шланга поезд метро

Фото: МВД России

В Москве поймали человека, помывшего из шланга поезд метро, сообщается в телеграм-канале МВД России со ссылкой на официального представителя ведомства Ирины Волк.

Инцидент произошел на станции "Алексеевская" Калужско-Рижской линии столичного метрополитена.

"Установлено, что мужчина открыл пожарный кран и в присутствии пассажиров начал поливать пол и электропоезд. Затем он перекрыл воду и скрылся", – сообщила Волк.

Мужчину задержали, доставили в отделение полиции, где он не смог объяснить свой поступок. Сотрудники правоохранительных органов составили протокол об административном нарушении в соответствии с частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

В отношении мужчины избрали наказание в виде ареста на 10 дней за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что женщина избила подростка за курение электронной сигареты в столичной подземке. Кроме того, она пыталась отобрать у парня курительное устройство.



Пассажир столичного метро облил поезд из пожарного шланга

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!