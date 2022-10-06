Мужчину задержали за кражу телефона у москвички в метро

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Правоохранители задержали подозреваемого в краже телефона у пассажирки столичного метро, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Уточняется, что инцидент произошел на красной ветке метро – между станциями "Чистые пруды" и "Библиотека имени Ленина". Смартфон у женщины находился в кармане. Мужчина это заметил и, воспользовавшись большим скоплением пассажиров вокруг, вытащил его.

После этого он вышел из вагона и скрылся. Женщина обнаружила пропажу и обратилась в МВД. Материальный ущерб составил 35 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось задержать 46-летнего безработного подозреваемого на станции "Комсомольская". Позднее стало известно, что телефон мужчина продал на улице прохожему за 5 тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, подозреваемого арестовали.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево в зоне досмотра у одного из пассажиров украли часы за 330 тысяч рублей. По камерам наблюдения правоохранители отследили момент пропажи часов. Оказалось, их взял мужчина, который шел вслед за потерпевшим. Подозреваемый был задержан при посадке в самолет. Свою вину он признал.



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