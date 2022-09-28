Полиция задержала угонщика на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы мужчина снял аккумулятор с одного автомобиля, чтобы угнать другой. Злоумышленник присмотрел ВАЗ, вскрыл его, но уехать не смог – в машине не было аккумулятора.

Подозреваемый не растерялся и украл необходимый агрегат с автомобиля, стоявшего по соседству. После чего завел автомобиль и попытался скрыться.

Полиции удалось быстро задержать угонщика. Машину вернули владельцу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.