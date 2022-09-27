В ОБСЕ призвали провести независимое расследование утечек на "Северных потоках"

Председатель ОБСЕ призвал провести независимое расследование утечек на "Северных потоках".

Ранее компания-оператор сообщила, что разрушения, произошедшие одновременно на трех нитках морских газопроводов, носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления пока оценить невозможно.

Резкое падение давления зафиксировали ночью в исключительной экономической зоне Дании. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.