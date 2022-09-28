Легковой автомобиль перевернулся после ДТП на Северо-Восточной хорде

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Северо-Восточной хорде столкнулись два автомобиля, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что авария случилась в направлении Ярославского шоссе перед пересечением с проспектом Мира. В результате дорожно-транспортного происшествия одна из машин перевернулась.

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Движение в районе аварии свободно по одной полосе из трех. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 78-го километра МКАД. Авария случилась в районе Бусиновского проезда. Информация о пострадавших не поступала.

До этого в районе станции метро "Строгино" автомобиль въехал в отбойник и опрокинулся. Из-за аварии на внешней стороне 65-го километра МКАД было затруднено движение. Его оперативно восстановили.

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