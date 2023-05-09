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Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Выступая на параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он заявил, что против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность.

"Сегодня цивилизация вновь находится на решающем рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбаса, обеспечим свою безопасность", – заявил российский лидер.

По его словам, Запад провоцирует конфликты и перевороты, уничтожает традиционные ценности, чтобы и дальше диктовать свои правила, а по сути – систему грабежа и насилия. По мнению Путина, Киев стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада.

Он добавил, что Россия хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным, а любая идеология превосходства преступна и смертоносна.

В своем выступлении президент также добавил, что все народы СССР внесли вклад в общую победу.

"Мы всегда будем помнить об этом", – заявил Путин и отметил значимость приезда лидеров стран СНГ в Москву на парад Победы.

Он добавил, что решающие для судеб нашей Родины битвы всегда становились священными. По его словам, РФ гордится теми, кто участвует в спецоперации на Украине. Президент заявил, что сейчас нет дела важнее.

"За Россию, за наши доблестные Вооруженные силы, за Победу. Ура", – завершил Путин свое выступление.

Ранее на Красной площади в Москве начался парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на площадь флаг России и Знамя Победы – боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Церемония выноса символов состоялась под композицию "Священная война".

Парадом командует главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков. После его доклада министр обороны РФ Сергей Шойгу объехал парадные расчеты. На центральной трибуне за парадом Победы наблюдают президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия.

Участие в параде Победы на Красной площади принимают более 10 тысяч военнослужащих, в том числе бойцы, задействованные в спецоперации на Украине. В ходе мероприятия по главной площади проследуют и будут представлены 125 единиц техники и вооружения.