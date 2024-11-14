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14 ноября, 18:00

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Композитор Максим Дунаевский рассказал, существует ли формула настоящего хита

Композитор Максим Дунаевский рассказал, существует ли формула настоящего хита

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Композитор и народный артист РФ Максим Дунаевский вспомнил слова композитора Петра Чайковского о настоящей мелодии, которая, по его мнению, должна быть такой, что слушатель мог бы предугадать ход мелодии.

Это, по словам Дунаевского, является формулой хита. Композитор подчеркнул, что мастер должен не просто предугадывать, а серьезно анализировать, как музыка будет воздействовать на зрителя.

Он также отметил, что музыка в кино должна не просто соответствовать сюжету и настроению, но и передавать зрителю то, что не может показать картинка.

Большое интервью с композитором Максимом Дунаевским выйдет в четверг, 14 ноября, в эфире телеканала Москва 24.

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