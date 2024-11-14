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14 ноября, 16:45

Культура

Композитор Максим Дунаевский рассказал, что музыка всегда должна быть в центре внимания

Композитор Максим Дунаевский рассказал, что музыка всегда должна быть в центре внимания

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Композитор Максим Дунаевский рассказал, как музыка влияет на настроение

Композитор и народный артист России Максим Дунаевский поделился своими мыслями о важности энергии в жизни человека. Он отметил, что каждый человек обладает энергией, которая помогает жить и создавать что-то.

Дунаевский также рассказал о том, как его сверстники, когда он появляется на телевидении, начинают обсуждать его личную жизнь, вместо того чтобы говорить о музыке. Он понимает их, но считает важным напомнить, что музыка всегда должна быть в центре внимания.

Большое интервью с композитором Максимом Дунаевским выйдет в четверг, 14 ноября, в эфире телеканала Москва 24.

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