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11 ноября, 13:45

Культура

"Сити": какие мистические книги стоит прочитать осенью

"Сити": какие мистические книги стоит прочитать осенью

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Команда "Сити" подготовила подборку мистических книг, которые стоит прочитать осенью. Первое произведение под названием "Франкенштейн" рассказывает о научных открытиях, связанных с романом Мэри Шелли. Автор утверждает, что для понимания книги необязательно быть знатоком творчества Шелли, достаточно иметь общее представление о сюжете.

Еще одна книга "Возвращение героя" исследует, как архетипы героев и сюжеты повторяются в различных культурах мира. Автор рассматривает, как они проявляются в современных фильмах, рекламе и политике, а также в социальных сетях.

Особое внимание в книге "Эпоха выгорающих супергероев" уделяется теме саморазвития и выгорания в обществе. Автор, Алексей Соловьев, предлагает свои варианты решения этой проблемы, опираясь на философию, антропологию и культурологию. 

Подробнее – в программе "Сити".

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