"Сити": какие мистические книги стоит прочитать осенью

Команда "Сити" подготовила подборку мистических книг, которые стоит прочитать осенью. Первое произведение под названием "Франкенштейн" рассказывает о научных открытиях, связанных с романом Мэри Шелли. Автор утверждает, что для понимания книги необязательно быть знатоком творчества Шелли, достаточно иметь общее представление о сюжете.

Еще одна книга "Возвращение героя" исследует, как архетипы героев и сюжеты повторяются в различных культурах мира. Автор рассматривает, как они проявляются в современных фильмах, рекламе и политике, а также в социальных сетях.

Особое внимание в книге "Эпоха выгорающих супергероев" уделяется теме саморазвития и выгорания в обществе. Автор, Алексей Соловьев, предлагает свои варианты решения этой проблемы, опираясь на философию, антропологию и культурологию.

Подробнее – в программе "Сити".