Писательница Саманта Харви стала первой за 5 лет женщиной с Букеровской премией

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Британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию за роман "На орбите", сообщает "Московский комсомолец".

Отмечается, что Букеровская премия была присуждена женщине впервые с 2019 года. Таким образом, Харви стала первой за 5 лет женщиной, получившей эту награду.

Кроме того, произведение "На орбите" стало одним из самых коротких, удостоенных премии. События романа происходят на борту Международной космической станции (МКС).

Ранее Нобелевская премия по литературе была присуждена писательнице из Южной Кореи Хан Ган. Отмечалось, что в ее прозе поднимаются исторические травмы и демонстрируется хрупкость человеческой жизни.

Хан Ган стала известна благодаря роману "Вегетарианка", за который удостоена Букеровской премии, а также благодаря роману "Человеческие поступки".