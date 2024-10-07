THR: Риз Уизерспун сообщила, что пишет дебютный роман в соавторстве

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Американская актриса Риз Уизерспун пишет приключенческий дебютный роман, передает "Газета.ру" со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Соавтором Уизерспун станет писатель детективных романов-триллеров Харлан Кобен, однако в основе сюжета будет оригинальный замысел актрисы.

"Идея возникла у меня два года назад, а потом я обратилась к Харлану Кобену где-то восемь месяцев назад и спросила: "Я сумасшедшая?" Он сказал: "Это действительно хорошая идея, Риз", поэтому я поняла, что нашла что-то стоящее", – сказала Уизерспун, добавив, что ей всегда нравилось писать.

Как говорится в материале издания, выход книги намечен на осень 2025 года. Экранизация тоже находится в разработке.

Ранее стало известно, что Уизерспун снимается в новом сериале компании Amazon "Блондинка в законе". До этого актриса рассказывала журналистам, что она хотела бы вернуться к этой роли, когда ей будет 40 лет.

Впервые фильм "Блондинка в законе" вышел на экраны в 2001 году. Спустя два года была выпущена вторая часть комедии под названием "Блондинка в законе-2: Красное, белое и блондинка".