Риз Уизерспун снимается в новом сериале "Блондинка в законе"

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Американская актриса Риз Уизерспун снимается в новом сериале компании Amazon "Блондинка в законе", сообщает The Hollywood reporter.

Идея сериала держится в секрете. Пока неясно, собирается ли Уизерспун повторить свою роль Эль Вудс. До этого актриса рассказывала журналистам, что она хотела бы вернуться к этой роли, когда ей будет 40 лет. На сегодняшний день актрисе уже 48 лет.

Известно, что Amazon надеется превратить фильмы "Блондинка в законе" в многосерийную франшизу.

Впервые фильм "Блондинка в законе" вышел на экраны в 2001 году. Спустя два года была выпущена вторая часть комедии под названием "Блондинка в законе-2: Красное, белое и блондинка".

Фильм, основанный на одноименной книге Аманды Браун, рассказывает о девушке по имени Эль Вудс, которая поступает в Гарвардский университет на юридический факультет, чтобы доказать всем, что она может быть серьезной.

Главная роль в фильме "Блондинка в законе" принесла Уизерспун известность.