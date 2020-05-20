Риз Уизерспун снова сыграет "Блондинку в законе"

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Риз Уизерспун снова сыграет в американской комедии "Блондинка в законе", сообщает "Экспресс газета".

Сценаристами третьей части станут Минди Калинг и Дэниел Гур. Они намекнули, что в новой части главная героиня займется политической деятельностью. Дата премьеры картины пока не сообщается.

Впервые фильм "Блондинка в законе" вышел на экраны в 2001 году. Спустя два года была выпущена вторая часть комедии под названием "Блондинка в законе 2: Красное, белое и блондинка".

Фильм, основанный на одноименной книге Аманды Браун, рассказывает о девушке по имени Эль Вудс, которая поступает Гарвардский университет на юридический факультет, чтобы доказать всем, что она может быть серьезной.

Главная роль в фильме "Блондинка в законе" принесла Уизерспун известность. Также многим актриса знакома по картинам "В гостях у Элис", "Стильная штучка", "Жестокие игры", "Четыре Рождества".