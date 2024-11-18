"Сити": какие спектакли стоит посмотреть в ноябре и декабре

В ноябре зрителей ожидают яркие театральные премьеры. В Театре на Таганке проходит постановка "Пиковая дама" режиссера Дениса Азарова. Спектакль сочетает элементы игорных клубов и домов скорби. Режиссер выстраивает мизансцены, создавая многослойный ребус с подсказками. Ближайшие показы состоятся 26 ноября и 11 декабря.

В Театре у Никитских ворот прошел премьерный показ нового спектакля "Душечка", созданного Марком Розовским по произведению Антона Чехова. Постановка исследует природу женской любви и является частью триптиха по творчеству писателя. Посмотреть можно 27 ноября и 5 января.

В Московском театре "Современник" открыли 69-й сезон спектаклем "Три товарища", который трансформирует классическую трагедию в драму о надежде на лучшее. Финал постановки остается открытым. Ближайшие показы "Трех товарищей" состоятся 6 и 10 декабря.

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