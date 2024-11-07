Всероссийский фестиваль документального кино "Неизвестная Россия" открыл прием заявок. Кинофестиваль направлен на продвижение традиционных ценностей, призван открыть новые имена и уникальные истории о стране, ее богатствах и людях.

Как отметил президент фестиваля Вячеслав Гольдфельд, в прошлом году было получено 850 заявок, а в этом году уже 34 автора выразили интерес.

Заявки принимаются до 15 февраля. В программу будут отобраны 36 полнометражных фильмов в пяти номинациях: "История", "Научпоп", "Производственно-технологическое кино", "Этнокультура" и другие.

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