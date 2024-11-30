30 ноября, 12:40Культура
"Раскрывая тайны звезд": к 90-летию Вячеслава Невинного
Каким зрителям запомнился Вячеслав Невинный? Многие говорят о нем, как о большом и добром человеке с мягким и озорным взглядом. Каким он казался людям,
видевшим его на экране или сцене, таким он был и в жизни.
Невинного любили все: партнеры, режиссеры, зрители. Артист был профессионален, харизматичен, мог сыграть любой характер и найти общий язык с абсолютно каждым человеком.
Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".