"Раскрывая тайны звезд": к 90-летию Вячеслава Невинного

Каким зрителям запомнился Вячеслав Невинный? Многие говорят о нем, как о большом и добром человеке с мягким и озорным взглядом. Каким он казался людям,

видевшим его на экране или сцене, таким он был и в жизни.

Невинного любили все: партнеры, режиссеры, зрители. Артист был профессионален, харизматичен, мог сыграть любой характер и найти общий язык с абсолютно каждым человеком.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".