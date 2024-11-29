Новости часа: проект поддержки столичных производителей "Сделано в Москве" продолжат

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Флагманский проект поддержки столичных производителей "Сделано в Москве" продолжат, сообщил Сергей Собянин.

Спорткомплекс "Алтайский" в Гольянове готов на 95%, сообщил департамент гражданского строительства.

Расписание поездов на МЦД-3 меняется с 29 ноября по 1 декабря, сообщил Дептранс.

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