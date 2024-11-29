"Сити": москвичам рассказали о спектаклях этой осени

Команда проекта "Сити" составила подборку из трех спектаклей уходящей осени в Москве.

На третьем месте расположился спектакль-рок-концерт "2007" в Театре имени Маяковского. Его можно будет увидеть 1 и 6 декабря.

На втором месте – спектакль "Флешбек 2002" режиссера Веры Поповой. Его можно увидеть в МХТ 21 декабря.

На первом месте – постановка "Дядя Ваня" в Театре-студии Всеволода Шиловского. Его можно будет посмотреть 13 и 28 декабря.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.