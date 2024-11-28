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28 ноября, 16:45

Культура

"Сити": топ-5 фильмов, которые можно посмотреть в Москве

"Сити": топ-5 фильмов, которые можно посмотреть в Москве

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Команда проекта "Сити" составила подборку фильмов, которые можно будет посмотреть в столичных кинотеатрах. На пятом месте – комедия "Любовь и голуби", которая вновь выйдет в прокат. Четвертое место заняла драма "Мария" с Анджелиной Джоли в главной роли. Актриса сыграла всемирно известную оперную певицу Марию Каллас.

На третьем месте – фильм о медвежонке "Приключения Паддингтона – 3". На третьем месте расположился криминальный сериал "Лихие". Золото рейтинга досталось мультсериалу "Русалочки: морская магия".

Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
культуракиновидеоАнастасия Арсланова
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