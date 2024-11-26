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26 ноября, 18:00

Культура

Выставка современных российских художников открылась в галерее Ruarts

Выставка современных российских художников открылась в галерее Ruarts

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В галерее Ruarts в Трубниковском переулке открылась выставка современных российских художников под названием "Чересчур", посвященная феномену китча. На выставке представлены произведения из "Мультимедиа-арт-музея", фонда Ruarts и частных коллекций. По словам организаторов, экспонаты отражают современный массовый вкус, оставляя пространство для размышлений о восприятии искусства.

Куратор Алексей Масляев отметил, что китчевые элементы могут служить мостиком к традиционному искусству. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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