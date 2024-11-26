Выставка современных российских художников открылась в галерее Ruarts

В галерее Ruarts в Трубниковском переулке открылась выставка современных российских художников под названием "Чересчур", посвященная феномену китча. На выставке представлены произведения из "Мультимедиа-арт-музея", фонда Ruarts и частных коллекций. По словам организаторов, экспонаты отражают современный массовый вкус, оставляя пространство для размышлений о восприятии искусства.

Куратор Алексей Масляев отметил, что китчевые элементы могут служить мостиком к традиционному искусству. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.