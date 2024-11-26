Москвичам представили путеводитель по зимним садам и оранжереям столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На территориях Московского зоопарка, "Москвариума", ботанических садов и парка "Зарядье" круглый год царит летняя атмосфера. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В павильоне "Животные Африки" Московского зоопарка температурные показатели поддерживаются выше 20 градусов. Под освещением, которое имитирует солнечный свет, обитают жирафиха Липа, зебры Греви, черные антилопы, сурикаты, медоеды, а также карликовые антилопы дик-дики и капская земляная белка.

В другом павильоне зоосада расположился "Дом приматов", температура в котором составляет 25–27 градусов. Там живут орангутаны, гориллы, капуцины, мандрилы и львинохвостый макак. На выставке "Ночной мир" в зимней резиденции приматов днем светит луна, так как там обитают полуобезьяны, которые ведут ночной образ жизни. Среди них – калимантанские лори, галаго и азарская мирикина.

Павильон "Змеиное сафари" является домом для игуан, черепах, а также змеи-носорога. Ядовитые рептилии, вроде австралийского тайпана, зеленой и черной мамб и королевской кобры, живут в "Хижине змеелова". Воздух там прогревается до 23–25 градусов, но в определенных жарких уголках температура достигает 32 градусов.

В "Доме птиц" гостей встречают амазоны, какаду, ара и жако, также предпочитающие тропики и субтропики. Кроме того, в зоопарке в условиях высокой влажности и в полумраке обитают амфибии, среди которых древолазы, мадагаскарские прыгуньи, австралийские квакши и томатные узкороты.

Другим место, где царит вечное лето, является центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ. Там можно увидеть дельфинов, жабоголовую и морскую черепах, акульего ската и восточноамериканского бычерыла, а также песчаную тигровую акулу и электрического угря. Помимо этого, у коралловых рифов плавают рыба-бабочка, рыба-хирург, рыба-ангел, рыба-наполеон, желтый тамарин и темнолобый бодиан.

Растения эпохи динозавров и хищные цветы расположены в старейшем Ботаническом саду России – "Аптекарском огороде". Там красуется 18-метровый саговник с зубчатыми листьями, которому исполнилось уже более 200 лет и которое является старейшим оранжерейным растением в России. Его относят к семейству саговниковых, чьи предки существовали в эру динозавров. В тропическом болоте сада среди водопадов и тумана цветет коллекция хищных растений, куда вошли насекомоядные непентесы, жирянки, саррацении, росянки и пузырчатки.

В ботаническом саду имени Н. В. Цицина Российской академии наук (РАН) собраны растения тропиков Старого и Нового Света. В оранжерее можно увидеть секвойю вечнозеленую, баобабы, эвкалипт, папайю, фейхоа, анигозантосы.

Во флорариуме парка "Зарядье" весь год цветут растения из всех 89 регионов России, среди которых хлопчатник в фитобоксе Астраханской области, лимон сорта "майкопски", инжир обыкновенный – яркий представитель Республики Крым и виноград сорта "дамский пальчик" в фитобоксе Чеченской республики.

В зимние месяцы в столице можно встретить хищников из Красной книги Москвы, например лесного хорька, горностая, ласку, лесную и каменную куниц.

Все перечисленные виды относятся к семейству куньих, они предпочитают селиться вдали от центра города, но могут обосноваться и на окраине, рядом с природными территориями или в заброшенных хозяйственных постройках.

