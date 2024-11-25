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25 ноября, 17:45

Культура

Выставка "Неизвестный Щукин" открылась в ГМИИ имени Пушкина

Выставка "Неизвестный Щукин" открылась в ГМИИ имени Пушкина

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Выставка "Неизвестный Щукин" открылась в ГМИИ имени А. С. Пушкина, посвященная известному меценату и коллекционеру Сергею Щукину. Экспозиция включает артефакты Древнего Египта, Китая и Востока, а также русские иконы и картины разных художников, которые Щукин начал собирать в начале XX века.

Он был одним из первых в России, кто приобретал работы малоизвестных мастеров. В его коллекции были работы таких художников, как Пабло Пикассо, Клод Моне, Анри Матисс, Винсент Ван Гог и других. Щукин превратил свой особняк в музей, где каждая комната была посвящена отдельному художнику.

Выставка продлится до 16 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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