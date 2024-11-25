Выставка "Неизвестный Щукин" открылась в ГМИИ имени Пушкина

Выставка "Неизвестный Щукин" открылась в ГМИИ имени А. С. Пушкина, посвященная известному меценату и коллекционеру Сергею Щукину. Экспозиция включает артефакты Древнего Египта, Китая и Востока, а также русские иконы и картины разных художников, которые Щукин начал собирать в начале XX века.

Он был одним из первых в России, кто приобретал работы малоизвестных мастеров. В его коллекции были работы таких художников, как Пабло Пикассо, Клод Моне, Анри Матисс, Винсент Ван Гог и других. Щукин превратил свой особняк в музей, где каждая комната была посвящена отдельному художнику.

Выставка продлится до 16 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.