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21 ноября, 13:00

Культура

"Культура за 100 секунд": выставка "Чересчур" стартовала в галерее Ruarts

"Культура за 100 секунд": выставка "Чересчур" стартовала в галерее Ruarts

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В галерее Ruarts открылась выставка работ современных художников "Чересчур". Экспозиция посвящена кичу в российском искусстве. В ней представлены картины, фотографии с противоречивыми сюжетами, инсталляции и видеоарт.

Романтическое роуд-муви "Втроем" с Ириной Старшенбаум в главной роли вышло в российский прокат. Картина повествует о том, как молодая чиновница решает сбежать от всего и найти себя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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