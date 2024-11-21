21 ноября, 13:00Культура
"Культура за 100 секунд": выставка "Чересчур" стартовала в галерее Ruarts
В галерее Ruarts открылась выставка работ современных художников "Чересчур". Экспозиция посвящена кичу в российском искусстве. В ней представлены картины, фотографии с противоречивыми сюжетами, инсталляции и видеоарт.
Романтическое роуд-муви "Втроем" с Ириной Старшенбаум в главной роли вышло в российский прокат. Картина повествует о том, как молодая чиновница решает сбежать от всего и найти себя.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.