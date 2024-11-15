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15 ноября, 13:45

Культура

"Сити": москвичам рассказали о культурных мероприятиях на этой неделе

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В рамках Московской музейной недели, которая проходит каждую третью неделю месяца, можно бесплатно посетить интересные выставки. В воскресенье в музее М. А. Булгакова пройдет экспозиция "Дом Пигита", приуроченная к 120-летию здания. Там же в "Нехорошей квартире" откроется выставка "Свой Париж. Бабель и Булгаков", на ней можно увидеть, какой была французская столица сто лет назад. 

Музей Гаража особого назначения представил экспозицию "Мотолегенды", посвященную истории мотоциклов. Один из главных экспонатов – гордость отечественной конструкторской школы: электромотоцикл AURUS Merlon. Его разрабатывали специально, чтобы круглый год можно было сопровождать кортежи первых лиц государства. 

Подробнее – в программе "Сити".

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культуравыставкивидеоМария РыбаковаАнастасия Арсланова
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