"Сити": москвичам рассказали о культурных мероприятиях на этой неделе

В рамках Московской музейной недели, которая проходит каждую третью неделю месяца, можно бесплатно посетить интересные выставки. В воскресенье в музее М. А. Булгакова пройдет экспозиция "Дом Пигита", приуроченная к 120-летию здания. Там же в "Нехорошей квартире" откроется выставка "Свой Париж. Бабель и Булгаков", на ней можно увидеть, какой была французская столица сто лет назад.

Музей Гаража особого назначения представил экспозицию "Мотолегенды", посвященную истории мотоциклов. Один из главных экспонатов – гордость отечественной конструкторской школы: электромотоцикл AURUS Merlon. Его разрабатывали специально, чтобы круглый год можно было сопровождать кортежи первых лиц государства.

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