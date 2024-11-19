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19 ноября, 22:00

Общество

В литературном Музее Льва Толстого открыли проект виртуальной хроники

В литературном Музее Льва Толстого открыли проект виртуальной хроники

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В литературном Музее Льва Толстого на Пречистенке можно увидеть старинное русское селфи и узнать об увлечениях писателя благодаря проекту виртуальной хроники.

По случаю открытия в здании основной литературной экспозиции встретились ведущие исследователи творчества классика. О том, какие вопросы обсуждали эксперты и какие открытия ожидают посетителей нового интернет-ресурса, – в эфире телеканала Москва 24.

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