19 ноября, 13:00Культура
"Культура за 100 секунд": выставка "Свой Париж. Бабель и Булгаков" открылась в Москве
Выставка "Свой Париж. Бабель и Булгаков" проходит в "нехорошей квартире" на Большой Садовой улице в Москве. Экспозиция посвящена французской столице, которая вдохновляла обоих писателей.
Кроме того, на станции метро "Деловой центр" открылась выставка о легендарной пьесе Антона Чехова "Чайка".
Между тем в сети кинотеатров "Москино" стартовала программа "Осенняя нежность". Посетители увидят атмосферные фильмы, которые стоит посмотреть осенью.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.