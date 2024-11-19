"Культура за 100 секунд": выставка "Свой Париж. Бабель и Булгаков" открылась в Москве

Выставка "Свой Париж. Бабель и Булгаков" проходит в "нехорошей квартире" на Большой Садовой улице в Москве. Экспозиция посвящена французской столице, которая вдохновляла обоих писателей.

Кроме того, на станции метро "Деловой центр" открылась выставка о легендарной пьесе Антона Чехова "Чайка".

Между тем в сети кинотеатров "Москино" стартовала программа "Осенняя нежность". Посетители увидят атмосферные фильмы, которые стоит посмотреть осенью.

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