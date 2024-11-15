Кинокритик Сурков: сериал "Преступление и наказание" дурит зрителей

Фото: кадр из сериала "Преступление и наказание"; режиссер – Владимир Мирзоев; производство – ZOOM Production "Плюс Студия"

Новый российский сериал "Преступление и наказание" дурит зрителей, заявил кинокритик Павел Сурков в беседе с РИА Новости.

С первых кадров зрителей ввели в заблуждение – действие происходит в современном Санкт-Петербурге, но персонажи продолжают говорить языком XIX века, что вызывает диссонанс.

"Могут ли два морячка, отпущенных в увольнение, разговаривать как благородные гардемарины времен Александра III? Нет, конечно", – сказал Сурков.

Ответа на вопрос, почему режиссер решил применить именно такой сюжетный ход, зритель пока не получил. Кинокритик посчитал, что создатели решили обезопасить себя и выбрали проверенный штамп, окунув героев Федора Достоевского в современность.

Так, старуха-процентщица стала современной "микрокредиторшей", а роль Родиона Раскольникова исполнил Иван Янковский. При этом в сериале появляется новый персонаж – Тень, который подталкивает главного героя к преступлению.

"Где мы все это видели недавно? Это же "Король и шут"! Там мы следим за противостоянием Горшка и инфернального Шута", – уверен критик.

Также Сурков обвинил режиссера в том, что он не прорабатывает новые образы и не ставит перед героями сложных задач, а идет по пути наименьшего сопротивления. Актеры играют в привычных штампах, отрабатывая уже известные образы в других кинокартинах и сериалах.

Поэтому кинокритик призвал зрителей посмотреть уже существующую экранизацию романа – фильм Льва Кулиджанова 1969 года, где "все на своих местах".

"Нужна экранизация? Так вот она – даже не надо дожидаться выхода окончания нового сериала", – заключил Сурков.

Сериал "Преступление и наказание" после трех переносов премьеры вышел в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" 2 ноября. Изначально его планировали издать еще 26 октября, но ленту переносили.

Для просмотра доступны сразу четыре эпизода – финальные шесть серий выйдут 30 ноября. Режиссером проекта выступил Владимир Мирзоев, ранее снявший "Топи".

