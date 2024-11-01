Вышел трейлер сериала "Звездные войны: Опорная команда" с Джудом Лоу

Фото: кадр из сериала "Звездные войны: Опорная команда"; режиссер – Джон Уоттс, Дэн Кван, Дэвид Лоури; производство – Lucasfilm

Выпущен первый трейлер нового сериала во вселенной "Звездных войн" – "Звездные войны: Опорная команда" с Джудом Лоу в главной роли. Видео размещено на официальном канале Star Wars в YouTube.

События сериала развернутся в тот же период, что и "Мандалорец", после шестого эпизода оригинальной франшизы. Четверо детей будут искать путь на свою родную планету. Премьера шоу запланирована на 3 декабря. В нем будет 8 эпизодов.

Ранее студия Warner Bros. приступила к работе над фильмом по культовому сериалу "Игра престолов". Однако пока нет сведений об актерском составе, режиссере и сценаристе, так как проект находится на своей начальной стадии.

