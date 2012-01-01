Критик Шнейдеров объяснил, с чем связаны переносы премьеры "Преступления и наказания"

Сериал "Преступление и наказание" с Иваном Янковским в главной роли попал в большой скандал еще до выхода на экраны: сначала релиз перенесли на несколько дней, а затем и вовсе отложили на неопределенный срок. По данным источников, картину отправили на пересъемки из-за провокационных сцен. Чего в итоге ждать от премьеры, если она все же состоится, – в нашем материале.

"Метарюшечки" и голый Янковский

Фото: кадр из фильма "Преступление и наказание"; режиссер – Владимир Мирзоев; производство – ZOOM Production, "Плюс Студия"

Первые серии проекта по роману Федора Достоевского "Преступление и наказание" должны были выйти на экраны 26 октября 2024 года. Задолго до этого сериал завирусился в СМИ и соцсетях: пользователи обсуждали звездный список актеров (Иван Янковский, Любовь Аксенова, Юлия Снигирь и другие), а также нестандартный взгляд авторов на произведение – действие перенесли в наши дни. В итоге к дате премьеры в раздел "Буду смотреть" его добавили 1,3 миллиона пользователей.

Однако "по техническим причинам" показ сдвинули на 27 и 29 октября, а после вовсе отложили на неопределенный срок, чем вызвали шквал негодования в соцсетях. Платформа "Кинопоиск" объяснила это решение "моментами, которые потребовали больше времени, чем предполагалось". Новая дата релиза пока не озвучена.

Актер Иван Янковский, исполнивший роль Раскольникова, выложил в соцсетях пост, где призвал поклонников не беспокоиться из-за возникших проблем.





Иван Янковский актер Насчет "Преступления и наказания" не переживайте, все как-то решится.

Источник телеграм-канала "Изнанка сериала" утверждает, что в последний момент режиссер Владимир Мирзоев решил переделать некоторые эпизоды.

"Никто не против Достоевского, это золотой фонд русской культуры. Но одно дело, когда вся эта чернуха имеет отношение к дореволюционному периоду, и совсем другое – когда беспросветность навязывается нашей с вами современности", – пояснил эксперт.

По данным некоторых СМИ, сложности также могли возникнуть из-за реакции зрителей во время предпоказов. В частности, некоторых шокировали сцены танца обнаженного Раскольникова и брызги крови на стенах. Кроме того, "Комсомольская правда" в своей рецензии с предпоказа похвалила исполнителей главных ролей, но разнесла "слабый, ученический и при этом претенциозный сценарий, разукрашенный метарюшечками и нелепостями".

Об успехе – пока рано

Фото: кадр из фильма "Преступление и наказание"; режиссер – Владимир Мирзоев; производство – ZOOM Production, "Плюс Студия"

Постоянные переносы премьеры "Преступления и наказания" могут быть связаны с тем, что Минкульт РФ не выдает сериалу прокатное удостоверение. Таким мнением с Москвой 24 поделился кинокритик Давид Шнейдеров. При этом он уверен, что в итоге на количестве зрителей произошедшее никак не скажется.

"Естественно, чем больше переносов, тем больше людей захочет посмотреть сериал, чтобы понять, в чем причина таких сложностей", – считает эксперт.

При этом очевидно, что премьера состоится в любом случае, сказал Москве 24 кинокритик Сергей Сычев. По его словам, авторы сделали все, чтобы увеличить интерес зрителей и в плане маркетинга, и в части благодарности зрителям за поддержку. Если же создатели учтут аргументированную критику с предпоказа, то, возможно, зрители получат даже более интересный продукт, подчеркнул эксперт.



Сергей Сычев кинокритик Вероятно, все будет как со "Словом пацана", когда "слитый" черновой монтаж финальной серии сравнивали с тем, что получилось в итоге. И в случае с "Преступлением и наказанием" начальная версия тоже может утечь в интернет.

Также, по мнению Сычева, картина вряд ли проигрывает из-за адаптации к современным реалиям, которая вызывала в Сети много споров.

"Один из способов оживить действие и героев, сделать их переживания понятными, близкими, – перенести все в настоящее. Тогда человек сможет почувствовать себя на их месте, за счет этого переживать за них сильнее", – отметил он.

Однако однозначно говорить об успехе "Преступления и наказания" пока рано. Понять, насколько органично события романа вписаны в сегодняшнюю действительность, можно будет только после просмотра, заключил специалист.