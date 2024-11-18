"Сити": какие спектакли посетить в ноябре

Команда "Сити" подготовила подборку спектаклей, которые стоит посетить в ноябре.

В театре "Современник" сезон открыли спектаклем "Три товарища", в основе которого лежит одноименный роман выдающегося немецкого писателя Эриха Мария Ремарка. Классическая трагедия целого народа, разворачивающаяся на фоне послевоенных событий Первой мировой в Германии, трансформируется в драму отдельно взятых персонажей, которые хотят изменить этот мир к лучшему.

Центральный академический театр Российской армии возвращает на свою большую сцену легендарный спектакль "Гусарская баллада". Сюжетная линия, рассказывающая историю молодой девушки Шуры Азаровой, отправившейся на фронт, осталась неизменной.

В Театре на Таганке состоялась премьера нового спектакля режиссера Дениса Азарова "Пиковая дама", приуроченная к юбилею Александра Пушкина. С самого начала режиссер помещает всех действующих лиц в пространство, где четко прослеживаются элементы опочивальни старой графини и игорного клуба. Благодаря филигранно выстроенным мизансценам зрителю становится понятно, что из этого есть реальность, а что является фантазией, задающей сюжетную линию.

Подробнее – в программе "Сити".