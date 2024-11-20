"Культура за 100 секунд": Музей истории Лефортово запустил выставку об истории района

В музее истории Лефортово проходит выставка, посвященная району. Она рассказывает о выдающихся личностях, которые здесь жили, памятниках архитектуры и важных местах. Самая интересная часть экспозиции – артефакты. Среди них – карабин XVI века, пушка начала XVIII века и предметы быта: шкатулки, подсвечники, солонки.

Между тем в кинопрокат выходит фильм "Великая" с Кейт Уинслет в главной роли. Картина повествует о жизни Ли Миллер – модели, музе Пикассо и Дали и культовом фотографе, чьи кадры облетели весь мир. Киноленту снимали 8 лет. Ее выход был под угрозой из-за недостатка финансирования. Чтобы закончить работу, Уинслет выплатила зарплату съемочной группе из своего кармана.

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