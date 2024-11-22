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22 ноября, 13:00

Культура

"Культура за 100 секунд": выставка Игоря Кошелькова открылась в Музее Москвы

"Культура за 100 секунд": выставка Игоря Кошелькова открылась в Музее Москвы

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Выставка "Игорь Кошельков. Звезды оттепели" открылась в Музее Москвы. Там можно увидеть снимки советского фотографа Игоря Кошелькова, на которых запечатлены известные люди и исторические события 1950–1960-х годов.

В кинотеатрах выходит фильм "Мама". Он станет четвертым эпизодом киновселенной, созданной на основе повестей и рассказов Кира Булычева.

В сети кинотеатров "Москино" покажут советский фильм "Однажды двадцать лет спустя". В нем рассказывается история о многодетной матери.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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