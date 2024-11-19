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Новости

19 ноября, 13:30

Шоу-бизнес

Певец Денис Майданов простился с экс-солистом группы "На-На" Владимиром Левкиным

Певец Денис Майданов простился с экс-солистом группы "На-На" Владимиром Левкиным

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Певец Денис Майданов посетил церемонию прощания с бывшим солистом группы "На-На" Владимиром Левкиным на Троекуровском кладбище. Он отметил, что тот сочетал в себе качества любимца женщин 90-х и 00-х, но при этом был настоящим мужчиной и выступал в зоне СВО, госпиталях и ПВР для беженцев.

Экс-солиста группы "На-На" не стало 17 ноября. Он умер в возрасте 57 лет, 20 из которых боролся с онкологией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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