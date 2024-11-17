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17 ноября, 18:30

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Выставка московских театральных художников открылась в "Новом Манеже"

Выставка московских театральных художников открылась в "Новом Манеже"

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Ежегодная выставка московских театральных художников "Итоги сезона № 61" открылась в креативном пространстве "Новый Манеж". Ее организатором выступил Союз театральных деятелей России.

По задумке гости попадают в импровизированный театральный фургон. Он отсылает к бродячим комедиантам, которые разыгрывали представления перед публикой прямо внутри маленького театра на колесах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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