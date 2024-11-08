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08 ноября, 07:45

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Жители еще 25 старых домов в Москве переедут в квартиры по программе реновации

Жители еще 25 старых домов в Москве переедут в квартиры по программе реновации

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Еще 25 старых пятиэтажек расселят по программе реновации. Документы на новые квадратные метры сейчас оформляют в поселке Акулово ВАО.

Жилье в собственность за месяц оформили уже почти 200 человек. Квартиры по программе реновации сдают с улучшенной отделкой, они оснащены сантехникой и электроплитами.

С начала этого года в эксплуатацию сдали уже 23 новостройки. По словам Сергея Собянина, в ближайшие три года будет спроектировано и возведено еще около 7 миллионов квадратных метров жилья. Параллельно рядом с домами строятся объекты социальной инфраструктуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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