Сервисы аренды электросамокатов проработают в Москве до середины ноября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сервисы аренды электросамокатов будут работать в Москве до середины ноября, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В ведомстве пояснили, что несмотря на прохладную погоду, пользователи выбирают этот экологичный транспорт, поэтому сервис продолжит работу, пока на улице держится плюсовая температура. При этом на время снега и осадков аренду электросамокатов будут ставить на паузу.

"Планируется, что сервис проработает до середины ноября, но все будет зависеть от погоды", – сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Пользователей электросамокатов призвали соблюдать правила для безопасности поездок. В частности, им следует держать скорость не более 25 километров в час, спешиваться на пешеходных переходах, выбирать одежду со светоотражающими элементами, а также использовать шлем и защитные накладки на колени и локти.

Столичные сервисы проката самокатов были недоступны 5 ноября из-за непогоды. В городе объявляли желтый уровень погодной опасности. По словам представителя Whoosh, подобное решение было принято в целях безопасности и комфорта пользователей, поскольку на улице было снежно и скользко.

В настоящее время в Москве доступны самокаты или электровелосипеды от сервисам кикшеринга Whoosh, "МТС Юрент" и "Яндекс Go".