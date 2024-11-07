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07 ноября, 22:15

Город

11 новостроек были переданы под заселение по программе реновации

11 новостроек были переданы под заселение по программе реновации

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11 новостроек были переданы под заселение по программе реновации, жители 25 старых домов активно готовятся к переезду. Городские сервисы оказывают поддержку на всех этапах

Со старта программы реновации было введено более 300 домов, а на стадии проектирования и строительства находится еще 464 здания. Дома строятся по единому стандарту, но каждый из них имеет индивидуальный проект.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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