06 ноября, 16:17Транспорт
ЦОДД призвал водителей выезжать только на зимней резине из-за снегопада в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
ЦОДД рекомендовал автомобилистам выезжать только на зимней резине или пользоваться городским транспортом на фоне снегопада в Москве, передает пресс-служба столичного Дептранса.
В ведомстве добавили, что водители должны соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать резких ускорений и торможений.
Между тем Гидрометцентр РФ предупредил, что вечером 6 ноября снег может превратиться в дождь, передает ТАСС. Синоптики считают, что осадки ожидаются до конца дня и будут сопровождаться ветром до 13 метров в секунду.
В настоящее время мокрый снег, перерастающий в метель, наблюдается в ЮВАО, ВАО, СЗАО и САО. При этом в центре Москвы все еще идет снег.
Ранее сообщалось, что днем 7 ноября в Москве возможен небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до 7 градусов. При этом 8 и 9 ноября воздух прогреется до 9 градусов.
В это же время синоптики не исключают исчезновения снежного покрова в городе уже к ближайшим выходным. По данным на 6 ноября, толщина снега на метеостанции ВДНХ составила около 5 сантиметров.
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