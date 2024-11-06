ЦОДД призвал водителей выезжать только на зимней резине из-за снегопада в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

ЦОДД рекомендовал автомобилистам выезжать только на зимней резине или пользоваться городским транспортом на фоне снегопада в Москве, передает пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве добавили, что водители должны соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать резких ускорений и торможений.

Между тем Гидрометцентр РФ предупредил, что вечером 6 ноября снег может превратиться в дождь, передает ТАСС. Синоптики считают, что осадки ожидаются до конца дня и будут сопровождаться ветром до 13 метров в секунду.

В настоящее время мокрый снег, перерастающий в метель, наблюдается в ЮВАО, ВАО, СЗАО и САО. При этом в центре Москвы все еще идет снег.

Ранее сообщалось, что днем 7 ноября в Москве возможен небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до 7 градусов. При этом 8 и 9 ноября воздух прогреется до 9 градусов.

В это же время синоптики не исключают исчезновения снежного покрова в городе уже к ближайшим выходным. По данным на 6 ноября, толщина снега на метеостанции ВДНХ составила около 5 сантиметров.

