06 ноября, 16:00Новости
Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция метро "ЗИЛ" Троицкой линии готова почти на 76%. Об этом сообщил Сергей Собянин.
30 домов строят на месте старого жилого фонда в ЮВАО, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Москву накрыл снегопад 6 ноября. По прогнозам синоптиков, к выходным в городе потеплеет.