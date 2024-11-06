Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция метро "ЗИЛ" Троицкой линии готова почти на 76%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

30 домов строят на месте старого жилого фонда в ЮВАО, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Москву накрыл снегопад 6 ноября. По прогнозам синоптиков, к выходным в городе потеплеет.