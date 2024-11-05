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05 ноября, 07:30

Наука

Научно-популярный фестиваль "ВНауке" пройдет на ВДНХ 9 ноября

Научно-популярный фестиваль "ВНауке" пройдет на ВДНХ 9 ноября

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Научно-популярный фестиваль "ВНауке" состоится в Москве на ВДНХ 9 ноября. Посетители смогут увидеть макеты космических кораблей и спутников, а также принять участие в мастер-классах по робототехнике и лекциях о космических профессиях. Для всех желающих будут организованы встречи с учеными и блогерами.

Кроме того, гости смогут посетить занятия по йоге и фитнесу и интерактивную выставку с VR-тренажером. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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