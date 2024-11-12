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12 ноября, 13:45

Культура

"Сити": какие картины Анри Матисса представлены в ГМИИ им Пушкина

"Сити": какие картины Анри Матисса представлены в ГМИИ им Пушкина

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Анри Матисс, художник-модернист, стал основателем течения "фовизм", известного своими яркими и насыщенными цветами. Его работы, впервые представленные в 1905 году, были высоко оценены московским коллекционером Сергеем Щукиным.

Щукин заказал Матиссу оформление своего особняка и впоследствии приобрел его полотна "Танец" и "Музыка", которые сейчас хранятся в ГМИИ имени А. С. Пушкина.

В Пушкинском музее, помимо работ Матисса, можно увидеть открытку, которую он нарисовал для своей русской музы Лидии Делекторской. После смерти Матисса она передала в дар музею несколько его графических работ.

Подробнее – в программе "Сити".

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