"Сити": какие картины Анри Матисса представлены в ГМИИ им Пушкина

Анри Матисс, художник-модернист, стал основателем течения "фовизм", известного своими яркими и насыщенными цветами. Его работы, впервые представленные в 1905 году, были высоко оценены московским коллекционером Сергеем Щукиным.

Щукин заказал Матиссу оформление своего особняка и впоследствии приобрел его полотна "Танец" и "Музыка", которые сейчас хранятся в ГМИИ имени А. С. Пушкина.

В Пушкинском музее, помимо работ Матисса, можно увидеть открытку, которую он нарисовал для своей русской музы Лидии Делекторской. После смерти Матисса она передала в дар музею несколько его графических работ.

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