"Сити": какие кинопремьеры выходят на этой неделе

Команда "Сити" подготовила подборку кинопремьер, которые выходят на этой неделе.

Москвичи смогут посмотреть сай-фай "Реплика" с Никитой Ефремовым в главной роли. По сюжету два брата создали технологию, которая позволяет переносить сознание человека в нейросеть, однако герой Ефремова заходит слишком далеко: он влюбляется в жену своего брата.

Также в прокате можно увидеть фильм "Втроем" с Ириной Старшенбаум, в котором молодая чиновница сбегает в командировку и переосмысливает свою жизнь на фоне осенних пейзажей Пермского края.

Еще одной кинопремьерой, которую стоит посмотреть, стала биографическая драма "Великая" с Кейт Уинслет в главной роли. Фильм рассказывает о жизни фотографа, фотомодели и иконы стиля Ли Миллер, которая вдохновляла художников Пабло Пикассо и Сальвадора Дали.

Подробнее – в программе "Сити".