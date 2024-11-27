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27 ноября, 12:55

Культура

"Культура за 100 секунд": москвичей пригласили на выставку "Наследие для будущего"

"Культура за 100 секунд": москвичей пригласили на выставку "Наследие для будущего"

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Выставка "Наследие для будущего" проходит в Национальном центре "Россия". В экспозиции представлены картины, скульптуры и арт-объекты молодых художников из России, Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии и Ирана.

Тем временем в музее Парка Горького предлагают познакомиться с историей этого пространства. Его посетители смогут посмотреть фотографии, видео и архивные документы, рассказывающие, как когда-то на месте свалки возникла Всероссийская сельскохозяйственная выставка, а позднее – огромный парк.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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